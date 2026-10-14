İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Sarıyer ve Kağıthane’de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı yolların suyla kaplanması sonucu araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Trafikte zaman zaman yoğunluk yaşanırken, motosiklet sürücüleri de suyla kaplanan yollarda zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar ise otobüs duraklarına sığındı. BİR KADIN SEL SULARINA KAPILDI Kağıthane'de ise sağanak sonrası talihsiz bir olay yaşandı. Bir kadın sel sularına kapıldı.

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