İstanbul Kağıthane Telsizler Mahallesi’nde 21 Temmuz’da meydana gelen olayda, 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay (27) ile eşi Volkan K. (30) arasında evde kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Çocuklarını kayınvalidesinin evine gönderen Volkan K., eşini elleriyle boğarak katletti.

"KIZIN YİNE KAÇTI" DİYEREK AİLEYİ KANDIRDI

Eşinin öldüğünden emin olduktan sonra cesedi yatak odasından aldığı battaniyeye sarıp halatla bağlayan Volkan K., ardından pişkinlikte sınır tanımadı. Olayın hemen sonrası hiçbir şey olmamış gibi yan sokaktaki kayınvalidesinin evine giden zanlı, "Kızın yine evden kaçtı" diyerek aileyi oyaladı ve kapı önünde 1 saat boyunca sohbet etti.

KAMERADAKİ 7 DAKİKALIK DETAY VAHŞETİ ÇÖZDÜ

Gecenin ilerleyen saatlerinde sokak boşalınca cesedi kayınvalidesine ait otomobilin arka koltuğuna yükleyen Volkan K., daha önce çalıştığı Ayazağa’daki ormanlık alana gitti. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlının aracıyla ormanlık alana girip 7 dakika sonra hızla çıktığını tespit etti. Bölgede yapılan aramada talihsiz kadının battaniyeye sarılı cesedi yol kenarında bulundu.

"ÖLDÜ MÜ DİYE NABZINI KONTROL ETTİM"

Polisin takibi sonucu Ataşehir'de yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Volkan K.’nın ifadesinde yer alan "Eşimin boğazını sıktım. Hareketsiz kaldıktan sonra öldü mü diye nabzından ve nefesinden kontrol ettim. Yerdeki kanı bezle silip kayınvalidemle sohbet etmeye gittim" sözleri yaşanan vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.