Kağıthane'de sokakta yapılan çalışmada işçiler, yaklaşık 200 ton ağırlığındaki fore kazık makinesini çekmek için halat bağlayarak bir kepçe ile hareket ettirdi. Ancak, kepçe makineyi çekmeye başladığı sırada halat büyük bir gürültüyle koptu. Kontrolden çıkan makine, metrelerce aşağıya kaymaya başladı. Kayarken kopan halat, iki işçiye çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Makine, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra yokuşun başında durabildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, tamirci Erdoğan Önder (44) ve öğrenci S.G. (15), ambulanslarla Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.