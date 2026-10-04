İstanbul Kağıthane’ye bağlı Merkez Mahallesi’nde alacak kavgası nedeniyle başlayıp kan donduran bir işkence ve rehine skandalına dönüşen olay polisin zamanında müdahalesiyle son buldu.

Hakan Ç. (25) ile Görkem Serkan T. (25), iddiaya göre tehdit ve şantajla kandırılarak farklı yerlerden zorla araçlara bindirildi. Telefonları gasbedilen ve şifreleri alınan 2 genç, getirildikleri bir dairede elleri, ayakları ve ağızları koli bandıyla bağlanarak 3 gün boyunca alıkonuldu.

KAN DONDURAN İŞKENCE: "SIRTIZMIZDA NAYLON ERİTTİLER"

Kurtarıldıktan sonra emniyette ifade veren Görkem Serkan T., uğradıkları dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Beni gri renkli bir araca bindirip darbetmeye başladılar. Ardından başka bir araca aktarıp daireye çıkardılar. Elimi, ayağımı ve ağzımı bağladılar. Bıçakla serçe parmağımı, gözümün sol tarafını ve kolumu derin bir şekilde kestiler. Sırtımda naylon erittiler. Bir süre sonra Hakan’ı da getirdiler, onun da sırtında naylon erittiler."

Ailesiyle tehdit edilerek tuzağa düşürüldüğünü belirten Hakan Ç. ise şüphelilerin elindeki tabancanın dipçiğiyle sürekli başlarına vurduklarını aktardı.

KABUS PENCEREDEN VERİLEN İŞARETLE BİTTİ

Rehin tutulduğu odada şüphelilerin bir anlık boşluğundan faydalanan Hakan Ç., bağlı ayaklarıyla sürüklenerek cama doğru ilerledi. Dışarıdaki bir kadınla göz göze gelen genç, bağlı ellerini göstererek yardım istedi ve hemen eski yerine döndü.

Çevredeki vatandaşların evde kelepçeli ve yaralı birinin olduğuna dair ihbarı üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ve Mobil Park polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Eve giren polis ekipleri, 2 genci elleri ve ayakları bağlı, yüzleri ve vücutları ağır şekilde yaralanmış halde kurtardı. Kurtarılma anında rehinelerin "Allah’ım sen çok büyüksün, dualarım kabul oldu" diyerek gözyaşlarına boğulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

4 İŞKENCECİ TUTUKLANDI

Olay yerinde Zeki A. isimli şüpheliyi gözaltına alan ve evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile hançer ele geçiren polis, geniş çaplı inceleme başlattı. Kamera görüntülerini takibe alan ekipler, olaya karışan İdris A., Tarık O. ve Suat Eren D.’yi de farklı adreslerde yakaladı.

Emniyette çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen 4 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kurtarılan Hakan Ç. ve Görkem Serkan T. ise tedavilerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.