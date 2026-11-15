İstanbul Kağıthane’de polis ekiplerinin şüphe üzerine yaptığı plaka kontrolü, organize suç örgütü bağlantılı silahlı eylem hazırlığını ortaya çıkardı. 3 gün boyunca gözetleme yaptığı araçtan hiç çıkmayan 1 şüpheli, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Olay, 4 Kasım Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevindeki polis ekipleri durumundan şüphelendikleri panelvan tipi bir aracı kontrol etti. Yapılan sorgulamada panelvanın ikiz plakalı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri derinlemesine inceleme başlattı.

3 GÜN BOYUNCA CİPTEN HİÇ ÇIKMAMIŞ, YEMEK SİPARİŞLERİNİ ARACA VERMİŞ

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini geriye dönük inceleyen ekipler, ikiz plakalı panelvanla bağlantılı olan ve yakın bir noktada park halinde duran bir cip daha bulunduğunu belirledi. Yapılan araştırmada cipin de ikiz plaka taşıdığı ortaya çıktı.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis, cipte bulunan şüphelinin 3 gün boyunca araçtan hiç dışarı çıkmadan çevrede gözetleme yaptığını ve yemek siparişlerini dahi bulundukları araca verdiğini tespit etti. Ekipler, şüphelinin mahallede takip ettiği 1 kişiye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğunu belirledi.

SİLAH, BENZİN BİDONU VE İKİZ PLAKALAR ELE GEÇİRİLDİ

Eylem gerçekleşmeden harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Cipte yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet benzin bidonu ve 2 adet ikiz plaka ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin "Gündoğmuşlar" suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.