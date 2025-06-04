Olay, 2 Haziran gecesi saat 01.00 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ginyol, bir yakınının düğününden ayrıldıktan sonra, aynı düğünden çıkan ve alkollü olduğu öne sürülen akrabası Barış G. ile birlikte yürümeye başladı. İki akraba arasında kısa süre sonra başlayan sözlü tartışma, hızla kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Barış G., yerden aldığı bir taşla Mehmet Ginyol'un başına vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Ginyol olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan Barış G. olay yerinden kaçtı.

TAŞLA VURUP ÖLDÜRDÜ BIÇAKLADIĞINI İDDİA ETTİ!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Mehmet Ginyol, hayatını kaybetti. Polis ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki titiz incelemelerinin ardından Ginyol'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

EMNİYETE KİMLİK ÇIKARMAYA GİTTİ YAKAYI ELE VERDİ

Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli Barış G., cinayetten yaklaşık 8 buçuk saat sonra, saat 09.30 sıralarında akıl almaz bir şekilde Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Pasaport almak amacıyla kimlik çıkarmak için emniyete gelen Barış G., burada firari olduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alındı.

Emniyetteki ilk ifadesinde, "Aramızda çıkan tartışmada anneme küfür etti. Ben de bir anlık sinirle taşla kafasına vurdum" dediği öğrenilen Barış G.'nin daha önce de 'Kasten yaralama' ve 'Evden hırsızlık' suçlarından sabıkası olduğu ortaya çıktı.

Adliyeye sevk edilen Barış G., mahkemede verdiği ifadesinde ise olayı daha farklı anlattı. Mehmet Ginyol'un düğün çıkışı annesine küfür ettiğini, bunun üzerine bir sokakta kavga ettiklerini ve alkolün de etkisiyle Ginyol'u taşla darbettiğini belirtti. İfadesinde ayrıca, "Düğün salonuna geri dönerek Ginyol'u bıçakla yaraladım" demesi şaşkınlık yarattı. Bu ifade, olayın boyutlarını daha da derinleştirdi.

EVSİZ BEKÇİNİN KANLI GECESİ KAMERADA

Polisin yaptığı araştırmalarda, olay yerinden kaçan Barış G.'nin Sarıyer'de gece bekçisi olarak çalıştığı bir işletmeye gittiği ve buradan mont alarak ayrıldığı belirlendi. Ayrıca Barış G.'nin evsiz olduğu ve iş yerinde kalmadığı zamanlarda sokaklarda yattığı bilgisine ulaşıldı. Cinayet sonrası yaşanan hareketlilik ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.Şüpheli Barış G., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.