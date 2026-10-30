Yangın, Talatpaşa Mahallesi Kaplıca Sokak'ta bulunan binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, çatı katının tamamını sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokakların dar olması ve araçların hatalı park edilmesi nedeniyle ekipler müdahale sırasında güçlük yaşadı.

Yangının çevredeki binalara sıçramasını önlemek amacıyla itfaiye ekipleri, dört farklı noktadan söndürme çalışması yürüttü. Tedbir amacıyla çevredeki binalarda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışması sonucunda yangın tamamen söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.