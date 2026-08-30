Yangın, saat 20.50 sıralarında Darülaceze-Perpa Metrobüs Durağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki metrobüsün motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Kısa sürede büyüyen yangın aracın büyük bölümünü sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangın sırasında metrobüste bulunan yolcular güvenli şekilde tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıktığı metrobüs, çekici yardımıyla garaja götürüldü.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.