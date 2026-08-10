İstanbul Kağıthane Çağlayan Mahallesi’nde dün saat 13.30 sıralarında sır dolu bir olay meydana geldi. Yurt dışından gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, kapısı ve penceresi açık olan adrese girdi. Eve giren ekipler, odada hareketsiz yatan kadını fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan kontrolde Azerbaycan uyruklu Latife İbadova’nın (57) hayatını kaybettiği belirlendi.

VÜCUDUNDA DARP İZİ YOK, MASADA UYUŞTURUCU BULUNDU

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde İbadova’nın vücudunda herhangi bir darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Ancak evdeki masanın üzerinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen bir sıvı tespit edilerek incelemeye alındı. Kadının cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin netleşmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHBAR OLMADAN 15 DAKİKA ÖNCE KAÇTI İDDİASI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, mahalle sakinlerinin bilgisine başvurdu. Mahalleli, İbadova'nın "Ferhat" isimli bir kişiyle aynı evi paylaştığını, ikilinin son dönemde gece saatlerinde sık sık tartıştığını ve söz konusu kişinin ihbardan yaklaşık 15 dakika önce evden ayrılarak uzaklaştığını iddia etti. Savcılık şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, polis ekipleri kayıplara karışan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.