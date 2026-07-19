İstanbul Kağıthane'de 14 Temmuz Salı günü saat 23.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir şirkette müdür olarak görev yapan 47 yaşındaki Muharrem Özkul'dan acı haber geldi. İl dışında yaşayan yakınları, Özkul’dan 2 gün boyunca haber alamayınca durumu, kendisinin ilk evliliğinden olan çocuğunun annesi Hanife Ç.'ye (46) bildirdi. Bunun üzerine Özkul’un yaşadığı eve giden Hanife Ç., kapıyı açan olmayınca durumu emniyet ve acil servis ekiplerine ihbar etti.

KAPI İTFAİYE TARAFINDAN AÇILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından daireye giren polis ve sağlık ekipleri, Muharrem Özkul’u salondaki kanepede sırtüstü hareketsiz yatar halde buldu. Yapılan ilk incelemede, sağ elinde tabanca bulunan Özkul’un başının sağ kısmından vurulduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde, kısa süre önce karaciğer nakli de olduğu öğrenilen Özkul’un hayatını kaybettiği tespit edildi.

EVDE SİTEM DOLU NOT VE AİLE FOTOĞRAFLARI BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı detaylı araştırmalarda, Özkul’un ailesiyle çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra dikkat çekici bir nota rastlandı. Notta, Özkul'un 1 ay önce boşandığı ikinci eşi Senem P. (47) ile eski kayınvalidesi Gülseren P.'nin (72) isimlerinin yer aldığı görüldü. Hayatını kaybeden adamın bıraktığı notta, “Burada kefen param var. İçinden sana 7 bin 700 lira borcumu al. Arabanın anahtarı da burada. O da senin; gözün doysun. Size kan parası olsun" ifadelerinin yazılı olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İlk eşi Hanife Ç.'den 1, kısa süre önce ayrıldığı ikinci eşi Senem P.'den de 1 çocuğu bulunduğu öğrenilen Muharrem Özkul’un cenazesi, savcılık ve polis incelemelerinin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.