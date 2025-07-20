Olay, 9 Temmuz Çarşamba günü Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 LOS 027 plakalı servis şoförü ve 34 SD 3424 plakalı motosiklet sürücüsü trafikte yol verme yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine motosiklet sürücüsü, servis şoförüne saldırdı. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. O anlarI yoldan geçmekte olan sürücü ve yanındaki kişi cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde sürücünün "Fight başlamadan gitmem, Fight başladı" dediği anlar görülüyor.

SÜRÜCÜLERE PARA CEZASI KESİLDİ

Diğer yandan olayla ilgili inceleme başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini tespit ettiği sürücüler M.F.İ. ve C.K.‘yi yakaladı. Her iki sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işaretiyle belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak', 'Yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları' ve 'Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde, saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek' maddelerinden para cezası uygulandı.