İstanbul'un Kağıthane ilçesinde sağanak nedeniyle taşan Kağıthane Deresi, tarihi Sadabat Camisi'ni (Aziziye Camisi) ve çevresindeki yapıları sular altında bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla devam eden sağanak, derenin debisinin yükselmesine yol açtı. Taşkın sonucu caminin içi ve bahçesi suyla doldu. Belediye zabıta ekipleri cami bahçesinde güvenlik önlemi aldı. Bahçenin kapıları giriş ve çıkışlara kapatıldı. Caminin yan tarafındaki sosyal donatı binalarının da suyla dolduğu görüldü. TARİHİ CAMİDEKİ HASARIN BOYUTU ARAŞTIRILACAK Taşkının ardından tarihi Sadabad Camii’nin içi adeta göle döndü. Yapının içerisinde yükselen su seviyesi, tarihi dokunun zarar görmüş olabileceği yönündeki endişeleri artırdı. Sel sularının tarihi halılar ve ahşap aksam üzerinde oluşturduğu hasarın boyutu ise suyun çekilmesinin ardından netlik kazanacak. Caminin tarihi bölümlerinde meydana gelen olası zararların belirlenmesi için su seviyesinin düşmesi bekleniyor.

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