Olay, saat 16.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.
Park halindeki cipte oturan Eser Aktaş, silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler, saldırının ardından 41 ABD 024 plakalı motosikletle olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde göğsünden ve elinden iki kurşunla yaralandığı belirtilen Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZESİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI
Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği araçta ve çevresinde inceleme yaptı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından Eser Aktaş'ın cenazesi ambulansla hastane morguna götürüldü.
SİLAHI ELEKTRİK PANOSUNA BIRAKIP KAÇMIŞLAR
Polis ekiplerinin incelemelerinde, saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilerin Merkez Mahallesi'ndeki bir elektrik panosunun bulunduğu noktaya silah ve kıyafetlerini bıraktıkları öğrenildi.
Şüphelilerin kullandıkları 41 ABD 024 plakalı motosikleti de aynı yerde bırakarak kaçtıkları belirlendi.
Polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.