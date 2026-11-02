İstanbul Kağıthane’de park halindeki otomobile çarpan sürücü, tepki göstererek kendisine doğru koşan mahalle sakinlerinin üzerine aracını sürdü. Dört otomobilin hasar gördüğü olayın ardından yaya olarak kaçan sürücü, polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 00.10 sıralarında Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Fas uyruklu Marouane B. (46), kullandığı 34 DAN 698 plakalı araçla park halindeki bir otomobile çarptı. Mahalle sakinleri, sürücüye bağırarak aracın bulunduğu yere doğru koştu.

Marouane B., bu sırada aracını kendisine doğru gelenlerin üzerine sürdü ve park halindeki ikinci bir araca daha çarptı. Olayda 34 HH 2142, 34 PPA 590, 34 KB 3100 ve 34 CKU 595 plakalı dört otomobilde hasar meydana geldi.

2,24 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri sevk edildi. Aracından inip sokaktan yaya olarak kaçan Marouane B., polislerin takibi sonucu yakalandı. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde 2,24 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde sürücünün park halindeki otomobile çarpması, mahalle sakinlerinin bağırarak kendisine doğru koşması ve aracını onların üzerine sürdüğü sırada ikinci araca çarpması yer aldı.