İstanbul Kağıthane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, istinat duvarına çarparak takla attı. Sürücü Emre Talha Ö.’nün yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, 8 Eylül Salı günü saat 01.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Emre Talha Ö. yönetimindeki 34 PBS 875 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçtaki sürücü yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Emre Talha Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücünün alkol ölçümü yapılamadı.
Kaza nedeniyle yolun bir kısmı bir süre trafiğe kapandı. Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
ÇARPMA VE TAKLA ANLARI KAMERADA
Güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin süratle ilerlediği, istinat duvarına çarptıktan sonra takla attığı anlar yer aldı. Kaza sonrasında aracın durumu da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.