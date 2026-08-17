Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde dün gece saat 22.30 sıralarında Sadabad Polis Merkezi Amirliği'nde görevli olan ve istirahatli bulunan çarşı ve mahalle bekçisi Y.G., idaresindeki otomobil ana yola bağlanmaya çalışırken Yavuz D. yönetimindeki İETT otobüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan Y.G. için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin sol sürücü kapısını keserek bekçinin sıkıştığı yerden çıkmasını sağladı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y.G., Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekçinin bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İETT otobüsündeki yolcularda ise herhangi bir yaralanma rapor edilmedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. İddialara göre kazaya neden olan faktörler araştırılıyor. İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması, bölgede trafik akışını olumsuz etkiledi.