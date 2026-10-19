İstanbul Kağıthane'de sokakta oynayan dört çocuğa sözlü tacizde bulunup onları otoparka sokmaya çalıştıkları iddia edilen Mehmet Ali A. (34) ile Mustafa A. (37), mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, çocukların aileleri ve mahalle sakinlerinin saldırısı üzerine kendilerini otoparka kilitlemişti.

Olay, 20 Eylül Pazar günü saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, börekçilik yapan Mehmet Ali A. ile Mustafa A., bir binanın otoparkında alkol almaya başladı.

İddiaya göre iki şüpheli, otoparkın önünde oynayan L.N.Ö. (11), Z.Ö. (9), N.A. (8) ve Y.N.A.'ya (9) sözlü tacizde bulundu. Şüphelilerin “Size kuş göstereceğim” diyerek otoparka sokmaya çalıştığı çocuklar, kaçarak durumu komşuları Ebru H.'ye (46) anlattı.

AİLELER VE MAHALLELİ SALDIRDI

Olayı öğrenen çocukların aileleri ve mahalle sakinleri, iki şüpheliye saldırdı. Arbede sırasında şüpheliler kendilerini otoparka kilitledi.

İhbar üzerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Ebru H.'den bilgi aldı. Bölgeye takviye polis ekipleri de sevk edildi. Yakalanan Mehmet Ali A. ile Mustafa A., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Çocuklar ve Ebru H. ise Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

MAHKEMEDEN ADLİ KONTROL KARARI

Mehmet Ali A.'nın kasten yaralama, yağma ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşananlar kameraya da yansıdı. Görüntülerde çocukların ailelerinin şüphelilere saldırdığı, arbede yaşandığı ve şüphelilerin kendilerini otoparka kilitlediği anlar yer aldı.