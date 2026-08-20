İstanbul Kağıthane'de bir inşaatın 10. katında dış cephe çalışmaları sırasında platform çöktü. Üzerine fazla miktarda malzeme yüklenmesi sonucu oluşan çökmede 4 işçi mahsur kaldı. Olay, Gürsel Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Platformun taşıma kapasitesini aşan ağırlık nedeniyle çöktüğü belirtildi. İşçiler, düşmemek için halatlarla kendilerini güvence altına aldı. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla 4 işçi de bulundukları yerden kurtarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmadı. İşçilerin mahsur kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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