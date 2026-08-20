Kağıthane'de bir inşaatın onuncu katında beklenmedik bir şekilde kırılan iskele, dört işçinin hayatını tehlikeye attı. İmrahor Caddesi'ndeki şantiyede henüz belirlenemeyen bir nedenle iskele çöktü. İskeleyle birlikte çalışan işçiler, kendilerini binaya bağlı halatlarla güvene alarak yardım bekledi. Mahsur kaldıkları anı cep telefonu kamerasıyla kaydeden işçiler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden kurtarıldı.

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