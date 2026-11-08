İstanbul Kağıthane’deki bir kuyumcuya iki ay arayla ikinci kez silahlı saldırı düzenlendi. Müşterilerin bulunduğu iş yerine giren kapüşonlu şüphelinin ateş açması sonucu 57 yaşındaki Salim H. sırtından yaralandı. Kaçan 15 yaşındaki S.Ö., saldırıdan yaklaşık 15 dakika sonra gözaltına alındı.

Olay, 5 Kasım Perşembe günü saat 14.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Yaralanan Salim H., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Salim H.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kapüşonlu şüphelinin kuyumcuya girer girmez Salim H.’ye doğru ateş açıp kaçtığı görüldü. Saldırının ardından olay yerinde yaşananlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ATTIĞI SİLAHIN YAKININDA YAKALANDI

Saldırının ardından çevrede inceleme yapan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.Ö.’yü yaklaşık 15 dakika içinde yakaladı. Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri de bölgede sabit uygulama noktalarında tedbir amacıyla görev yaptı.

S.Ö.’nün polise verdiği ilk ifadede saldırıyı gerçekleştirdiğini kabul ettiği ve kaçarken kullandığı silahı attığını söylediği öğrenildi. Belirttiği yerde arama yapan polis, bir ruhsatsız tabanca ve 18 mermi ele geçirdi. Şüphelinin, silahı attığı yere yakın mesafede yakalandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLK SALDIRIDA KEPENGE DÖRT MERMİ İSABET ETTİ

Aynı kuyumcuya 5 Eylül Cumartesi günü de silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. Motosikletle iş yerinin önüne gelen iki şüpheliden arkada oturan kişi, kepenkleri kapalı kuyumcuya ateş açtı. Motosikleti kullanan şüpheli ise saldırıyı cep telefonuyla kaydetti. İş yerinin kepengine dört mermi isabet etti.

Kuyumcu sahibi Mehmet H.’nin (69), daha önce tehdit aldığını belirterek savcılığa başvurduğu öğrenildi. İlk saldırıyla ilgili Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında İstanbul, Hakkari, Kocaeli ve Eskişehir’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda beş şüpheli gözaltına alındı.