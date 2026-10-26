İstanbul Kağıthane’de, yolda yürüyen M.S.’yi takip ederek taciz ettiği öne sürülen M.B.B., kaçmaya çalışırken girdiği çıkmaz sokakta mahalleli tarafından yakalandı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 23 Ekim Cuma günü saat 22.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre M.S., tanımadığı bir kişi tarafından takip edildi. Başka bir sokağa döndüğü sırada arkasından gelen şüphelinin kalçasına dokunması üzerine çığlık atarak tepki gösterdi.

Sesi duyan çevredekiler sokağa çıktı. Kaçmaya çalışan şüpheliyi çıkmaz sokakta yakalayan vatandaşlar, başında polis ekiplerinin gelmesini bekledi.

POLİS BEKLENİRKEN TOKATLI KAVGA ÇIKTI

O anları cep telefonuyla kaydeden bir kadın, şüpheliyi yakalayanlara “Elinize sağlık” dedi. M.S. ise şüpheliye “Utan biraz” diye bağırarak tepki gösterdi.

Bu sırada bir kişi, şüpheliyi dövmek için üzerine yürüdü. Araya giren başka bir kişi, “Neden dövüyorsun” diyerek onu engelledi. İkili arasında çıkan tartışmada, şüpheliye saldırılmasını engelleyen kişi diğerine tokat attı. Ardından taraflar arasında arbede yaşandı.

Olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, kimliğini belirledikleri M.B.B.’yi cinsel saldırı suçundan gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.