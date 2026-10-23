İstanbul Kağıthane'de taksi şoförü Eser Aktaş'ın (44) park halindeki araçta öldürüldüğü silahlı saldırının ardından yaşananlara ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sağlık ekiplerinin şoför koltuğundaki Aktaş'a araç içinde müdahalesi, çevredekilerin yaşadığı panik ve polis ekiplerinin çalışmaları yer aldı.

Saldırı, 21 Ekim Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. 34 CRC 369 plakalı aracın şoför koltuğunda oturan Aktaş'a, yaya olarak gelen saldırgan ateş açtı. Saldırgan kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ESKİ EŞİ ADINA KAYITLI ARAÇTA VURULDU

Polisin araştırmasında, Aktaş'ın taksi şoförü olduğu ve saldırıya uğradığı aracın eski eşi Ebru Y. adına kayıtlı bulunduğu tespit edildi. Aktaş'ın emniyete toplam 16 geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.

İlk kontrollerde Aktaş'ın sağ elinde ve göğsünde birer olmak üzere toplam iki mermi girişi belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın çalışmalarının ardından cenazesi ambulansla hastane morguna götürüldü.

ÇALINTI MOTOSİKLET VE TABANCA BULUNDU

Görgü tanıklarının ilk ifadelerine göre saldırgan, ateş ettikten sonra yaya olarak uzaklaşıp motosiklete binerek kaçtı. Polis, şüphelilerin kaçarken kullandığı değerlendirilen 41 ABD 024 plakalı motosikleti Merkez Mahallesi'ndeki yeşillik alanda terk edilmiş halde buldu.

Şase numarasından yapılan sorgulamada motosikletin Küçükçekmece'den çalıntı kaydıyla arandığı tespit edildi. Motosikletin yanındaki çalılık alanda ise saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polisin saldırının nedenini belirlemek ve şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.