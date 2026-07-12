İtalya'da bir grup havacılık ve uzay mühendisliği öğrencisi, yalnızca kağıt ve tutkaldan ürettikleri dev kağıt uçakla Guinness Dünya Rekorları'na girmeyi başardı. "İkarus" adı verilen model, başarılı uçuşuyla 2013'ten bu yana kırılamayan rekoru geride bıraktı.

Pisa Üniversitesi öğrencileri, önceki rekorun Almanya'daki Braunschweig Teknoloji Enstitüsü'ne ait olduğunu öğrendikten sonra projeyi hayata geçirdi. Başlangıçta bir şaka olarak ortaya çıkan fikir, bilgisayar simülasyonları, prototipler ve kapsamlı testlerle gerçek bir mühendislik çalışmasına dönüştü. Ekipte 16 kişi yer alırken, İtalyan teknoloji içerik üreticisi Jakidale de projeye destek verdi.

20 METRELİK KANAT AÇIKLIĞI

Yaklaşık 20,04 metre kanat açıklığına ve 7 metreden fazla uzunluğa sahip olan "İkarus", tamamen kağıt ve tutkaldan üretildi. Yaklaşık 28,5 kilogram ağırlığındaki dev uçak, Bologna'da düzenlenen We Make Future etkinliğinde yüksek bir platformdan havalandırıldı.

GUINNESS TARAFINDAN RESMEN ONAYLANDI

Guinness Dünya Rekorları hakeminin gözetiminde gerçekleştirilen denemede uçağın en az 15 metre uçması gerekiyordu. "İkarus" bu mesafeyi rahatlıkla aşarak hangar boyunca süzüldü ve güvenli şekilde yere indi. Böylece 18,21 metrelik önceki rekor geride bırakıldı ve yeni dünya rekoru resmen tescillendi.

Öğrenciler, projelerinin birkaç kağıt uçak denemesiyle başladığını belirterek, sabır ve doğru mühendislik yaklaşımıyla sıradan bir kağıdın bile sıra dışı bir başarıya dönüşebileceğini ifade etti.