Malezya’da akıllara durgunluk veren bir piyango isabeti yaşandı. Penang kentinde yaşayan ve bir şirkette muhasebe yöneticisi olarak çalışan adam, eşiyle birlikte gittiği Çinli bir kahinin tavsiyesine uyunca adeta milyoner oldu. Kahinin, "Hayatındaki anlamlı sayıların peşinden git" sözü, talihli adama tam 8,17 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 83 milyon TL) kazandırdı.

UĞURLU SAYILAR KİMLİK KARTINDAN ÇIKTI

Kahinden aldığı tavsiye sonrası harekete geçen muhasebeci, kendisinin ve eşinin kimlik numaralarındaki rakamları kombine ederek şansını denemeye karar verdi. Birkaç çekiliş boyunca aynı stratejiyi uygulayan adam, Penang’ın Air Itam bölgesindeki bir Magnum 4D bayisinden kuponunu yatırdı.

Kuponda yer alan "8852" ve "5573" numaralı kombinasyonlar, çekilişte büyük ikramiyenin sahibi oldu. Toplamda 8 milyon 169 bin 660 ringgit kazanan talihli, hayatının şokunu yaşadı.

Kazandığı rakamı ekranda gördüğünde gözlerine inanamadığını belirten talihli adam, "Bir an rüyada olduğumu sandım. Ekrana defalarca bakıp doğru görüp görmediğimi kontrol ettim. O gece heyecandan sabaha kadar uyuyamadım" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

MİLYONER OLDU AMA İSTİFA ETMEYECEK

Büyük ikramiyeyi kazanan birçok kişinin aksine, Malezyalı muhasebe yöneticisinin ilk kararı herkesi şaşırttı. Milyonlarca liralık servete rağmen işini bırakmayacağını açıklayan adam, ayaklarını yerden kesen bu parayla öncelikle tüm birikmiş borçlarını kapatacağını söyledi.

Kazandığı bu devasa tutar sayesinde eşinin erkenden ve oldukça rahat bir şekilde emekli olabileceğini belirten talihli, hayatlarındaki bu büyük dönüm noktasını kutlamak için eşiyle birlikte keyifli bir tatile çıkmayı planlıyor. Ancak tüm bu lükse ve değişime rağmen, rutin hayatını korumakta kararlı olan adam işine gitmeye devam edecek.