Mısır'ın başkenti Kahire'de bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Olay, Yeni Kahire bölgesinde bulunan Arabella Plaza'nın giriş katında gerçekleşti.
Yerel basında yer alan haberlere göre, olay hediyelik eşya ve oyuncak mağazasında helyum gazı tüpünün patlaması sonucu çıktı.
Patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangın, sivil savunma ekiplerince kontrol altına alındı.
BAŞSAVCILIK GÖZALTINA ALDI
Mısır Başsavcılığı, patlamanın meydana geldiği hediyelik eşya ve oyuncak mağazasının sahibinin gözaltına alınarak ifadesinin alınması talimatını verdi.
İlk incelemelerde patlamanın helyum gazı tüpünden kaynaklandığı belirlendi.
Patlama nedeniyle çevredeki bazı mağazaların vitrinlerinde de hasar oluştu. Mısır İçişleri Bakanlığı, olayın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Olayın nedenini tam olarak aydınlatmak üzere uzman ekipler görevlendirildi.
Soruşturma kapsamında mağaza sahibi ifadesi alınırken, patlamanın teknik detayları da inceleniyor.