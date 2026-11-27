Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir berber dükkanında saç tıraşı sırasında nefes borusuna şeker kaçan A.K., iş yeri çalışanı kuaför Muammer Dalkıran’ın uyguladığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Müdahale anları dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kurul Sokak’ta bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. Tıraş koltuğunda oturan A.K.’nin nefes borusuna ağzındaki şeker kaçtı. Müşterisinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden kuaför Muammer Dalkıran, A.K.’ye Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahale sonucunda nefes borusuna kaçan şeker çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan A.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

'ÖLÜYOR ZANNETTİK'

Yaşanan olayı ve yaptığı müdahaleyi anlatan kuaför Muammer Dalkıran, "Dün akşam saat 18.00 gibi başımıza böyle bir olay geldi. Arkadaşımızın ağzında şeker vardı. Bir anda kafası sağa sola gitti. 'Herhalde kalp krizi geçiriyor ya da boğazına bir şey kaçtı' dedik ve hemen müdahale ettik. Ağzını açtık, dili dışarıdaydı. Aklıma hemen videolarda gördüğüm Heimlich manevrası geldi. 'Deneyeyim' dedim ve soğukkanlılıkla uyguladım. Ağzından şekeri çıkardı, 4-5 saniyede hallettik ve ambulansla hastaneye gönderdik. Panik yapmayacaksın; panik yaparsan elin ayağına dolaşır. Başımıza ilk defa böyle bir şey geldi. Kafası düşünce ölüyor zannettik ama panik yapmadık" ifadelerini kullandı.