HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü’nün (21) Aydın’ın Çine ilçesin- deki ailesine acı haber verildi.

‘EVLENECEKTİ…’

Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü’nün annesi Öznur ve babası Latif Ünlü’ye acı haberi Çine Kaymakamı Ali Erdoğan ve beraberindekiler verdi. Oğlunun şahadet haberini alan Latif Ünlü, “Son bir ayı kalmıştı,

gün sayıyordu. Aralıkta nikah yapacaktık, nisan ayında da düğün yapacaktık. Hepsi mahşere kaldı. Allah mekanını cennet etsin” ifadelerini kullandı.

KİM ATEŞ AÇTI?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ MSB’nin, “Bir hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateşle” şehit verdiğimiz açıklamasına tepki gösterdi. Özdağ, “Hududu kim geçmek istedi acaba? Hududu geçmek isteyenleri durdurmak isteyen askerlerimize kim ateş açtı? İrlanda Kurtuluş Ordusu mu? Yoksa Bolivya Halk Kurtuluş Cephesi mi? ‘Masum’ sınır ticareti yapmak isteyen kaçakçılar mı? Yoksa PKK mi? Askerimizi kim şehit etti?” ifadelerini kullandı.