İBB’ye yönelik operasyonda tutuklanan ve itiraflarda bulunup, ev hapsine çıkarılan suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş’ın suçladığı isimler arasında İETT Genel Müdürü İrfan Demet de var. Eski bir Jandarma Yüzbaşı olan Demet, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 25 kişi ile birlikte dizilip adliyeye götürülürken çekilen görüntülerinin servis edilmesi tepki çekti.

İfadesinde kimseye menfaat sağlamadığını, 8 yıl süreyle terörle mücadele bölgesinde görev yaptığını, karakol komutanı olarak 13 farklı şehirde 25 yıl çalışıp, 55 takdir belgesi ve ödül aldığını söyledi. Eşi öğretmen, oğlu veteriner olan Demet’in kızı ise Doğu Anadolu’da üniversitede okuyor. 49 yaşındaki Demet, 2020’de Yüzbaşı rütbesinden kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

İrfan Demet’in de yer aldığı gözaltı görüntüsü tepkiyle karşılandı.

BEYAZ TOROS DÖNEMİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Demet’i ziyaret ettikten sonra şunları söyledi: “TSK’da 25 yıl hizmet eden İrfan Demet, emniyetin bodrum katında 4 gün bekletildi. Darbe dönemlerini aratmayan bir şekilde tek sıra halinde dizilip adliyeye getirildi. Servis edilen görüntüler, ‘Beyaz Toros’ dönemini hatırlatıyor. Şerefli bürokratlar ve terör mücadelesi yapmış subaylar, itibarları zedelenip suçlu gibi teşhir ediliyor.”