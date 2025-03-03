2022’ye giriş kutlamaları sırasında Münih’ten geçen Alıcı, bir adamı üç metrelik bir korkuluktan başının üstüne düştüğünü gördü. Yardım etmek için aracından inen Alıcı, hızla gelen bir polis arabasının düşene çarpacağını hissedince hemen yola fırladı. Ancak bu hatırladığı en son şey oldu. Yaklaşık 97 km hızla giden polis arabası Alıcı’ya çarptı ve onu 17 metre fırlattı.

3 YILDA 30 AMELİYAT

Beyin kanaması, böbrek yetmezliği, bağırsak yırtılması, ciddi kırıklarla 2.5 ay komada kalan alıcı, son üç yılda 30 kez ameliyat edildi. En son protez dizkapağı takılan Sadık Başar Alıcı’nın ameliyat masrafları 750 bin Euro tuttu. Üç yıldan uzun süredir çalışmayan Alıcı’nın ailesi, devlet yardımı ile geçiniyor. Taksi vakfı az da olsa destek veriyor. Polis arabasının neden o kadar hızlı gittiği bilinmezken Bavyera Eyaleti, Türk taksciye 7 bin Euro tazminat teklif etti. Ama polis arabasında oluşan 11 bin Euro’luk hasarın da ödenmesini istedi.

HALEN YÜRÜYEMİYOR

Kazadan önce spor da yapan ve Münih Cowboy adlı kulüpte Amerikan futbolu oynayan Sadık Başar Alıcı’nın üç yıldır çekmediği azap kalmarı. Halen yürüyemeyen Alıcı, en azından emekli edilmesini veya bir tazminat ödenmesini isterken, çarpan polise karşı bir kötü düşüncesi olmadığını, tek arzusunun çalışıp ailesini geçindirmek olduğunu söyledi. Polis aracının o gece en fazla 35 km hız yapması gerektiği de raporlandı.