Uzman erbaşların eşitlik, adalet ve özlük hakları talebiyle Kayseri’den 24 Temmuz’da başlattığı yürüyüş Ankara’da sona erdi. 349 kilometrelik “Kahramanlara Hak Yürüyüşü”nün bitiminde bir açıklama yapan Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği Başkanı (TEMUD) Genel Başkanı Ali Tilkici, uzman çavuşların özlük hakları, mesleki güvence, sağlık, emeklilik, sosyal haklar ve kariyer sistemiyle ilgili taleplerini sıraladı. Tilkici, “Artık söz değil, kanun istiyoruz. Biz uzman çavuşlar sizden ayrıcalık istemiyoruz. Sadece emeğimizin karşılığını, hukukun gereğini, eşitliği, adaleti ve mesleki güvenceyi istiyoruz” dedi.

90 GÜNLÜK RAPOR SORUNU

Uzman çavuşların sözleşmeli statüsüne son verilmesini, kalıcı mesleki güvence verilmesini isteyen Ali Tilkici, taleplerini şöyle sıraladı:

- Görevde yaralanan veya sağlık sorunları yaşayan uzman çavuşların 90 gün ve üzeri rapor nedeniyle sözleşmeleri feshediliyor. Bu kabul edilemez.

- Uzman çavuşların kıdem ve kariyer sistemi düzenlenmeli.

- Kıdemler rütbeden sayılsın, mesleki gelişim ve kariyer sistemi oluşturulsun.

- Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde 2 yıllık ön lisans düzeyinde uzman çavuş sınıf okulları açılsın.

- “Erbaş” ibaresi kaldırılsın, muvazzaf uzman çavuş statüsüne geçilsin.

- Orduevleri, kamplar, lojmanlar ve sosyal tesislerde uzman çavuşlara yönelik ayrımcı uygulamalar sona erdirilsin.

- Emekli uzman çavuş, emekli astsubay açlık sınırında maaş alıyor, düzeltilsin.

‘Bedeninde şarapnelle sefalete mahkumlar’

Emekli uzman çavuşların ekonomik sorunlarına da değinen Ali Tilkici, yıllarca görev yapan personelin emeklilik sonrasında geçim sıkıntısı yaşadığını söyledi.

Tilkici, “25-30 yıl görev yapan, bedeninde şarapnel taşıyan, sağlığını görev sırasında kaybeden insanlar emekli olduklarında neden ekonomik kaygılarla karşı karşıya bırakılmaktadır?” diye konuştu.