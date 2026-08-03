Başakşehir’de yokuş aşağı geri geri kayan otomobili fark eden bir sürücü, kendi aracını yolun ortasında bırakıp koşarak büyük bir kazayı önledi. Kapıları açamayınca otomobilin kaputuna asılan duyarlı sürücü, aracı park halindeki başka bir otomobile çarpmaktan son anda kurtardı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAYDIKÇA HIZLANDI

Olay, Başakşehir Mahallesi Süleyman Çelebi Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı geri geri kaymaya başladı.

O sırada kendi aracıyla yokuştan aşağı inmekte olan bir sürücü, tehlikeyi anında fark etti. Aracını yolun ortasında durduran sürücü, tereddüt etmeden dışarı fırlayarak kayan aracın peşinden koştu.

KAPI AÇILMAYINCA KAPUTA ASILDI

Kayan otomobile yetişen sürücü, ilk olarak el frenini çekmek amacıyla kapıları açmaya çalıştı. Kapıların kilitli olduğunu görünce pes etmeyen sürücü, bu kez vücut gücünü devreye soktu. Otomobilin ön çamurluk ve kaput kısmından tutunarak asılan sürücü, aracı park halindeki diğer otomobile çarpmak üzereyken durdurmayı başardı.