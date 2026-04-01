T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/753 Esas

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı) davasında yapılan tüm araştırmalara rağmen ulaşılamayan, (Mevlüt ve Neziha'dan olma, 21/07/1973 doğumlu, 21*******42 T.C.K.N) METİN ÇAYLI'ya işbu dava dosyasında 06/05/2024 tarihli keşif sonrası aldırılan 28/05/2024 tarihli fen bilirkişisi raporu, 06/09/2024 tarihli harita mühendisi bilirkişisi raporu, 08/10/2024 tarihli ziraat mühendisi bilirkişisi, GMDU bilirkişisi raporu, inşaat mühendisi bilirkişisi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. İşbu tebligatın tebliğ tarihinden itibaren bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporlarına itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız İHTAR ve TEBLİĞ olunur.

