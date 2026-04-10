KAHRAMANMARAŞ 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

07.04.2026

Sayı : 2026/340 Esas

Konu : İLAN

Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu İlçesi Yusufhacılı Mahallesinde bulunan 208 ada 9-10-11 parsel sayılı taşınmazlar ile çevrili olan yüz ölçümü 1.583,14 m2 ileolup davacının 20 yıldır nizasız ve fasılasız olarak zilyet ve tasarrufunda olduğu belirterek MAHMUT BURUN adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2026/340 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

