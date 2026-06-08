KAHRAMANMARAŞ 2. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. KAHRAMANMARAŞ 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO :2025/704

İlgi sayılı yazımızla Davacı , HİBETULLAH ŞAHRUR ile Davalı , MUSTAFA ŞAHRUR arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davalı ile 26 Aralık 2023 tarihinde evlendiklerini, tarafların 03.12.2023 tarihinde Mahmud isimli çocuklarının olduğunu, Davalının kötü muamele, darp, cebir ve şiddet uyguladığını, kendisini ölümle tehdit ettiğini, fiziki ve sözlü olarak şiddetinden dolayı şikayetçi olduğunu,kendisi için defaatle koruma kararı aldığını, davalıya ısrarlı takipte bulunduğu için tazyik hapsi uygulandığını, davalının ülkesine deport edildiğini, daha sonra da kaçak yollar ile tekrar geldiğini, Davalı Suriye de olduğu dönemde müşterek çocuğu annesine vermesi için davacıyı tehdit ettiğini, Evlilik fiilen devam ettiği sürece davalı ısrarlı olarak davacıya şiddet uyguladığını, davalının annesinin de davacıya davalı ile birlikte fiziksel şiddette bulunduğunu, aşağılayıcı davranışlarda bulunduğunu, davacının baskılara dayanamayarak Şubat-Mart2025 tarihinde Doğuş Tercüme Bürosunda düzenlenen muvafakat ile zor şartlar altında noterlikçe düzenlenen muvafakatname ile müşterek çocuğu davalının annesine teslim etmek zorunda kaldığını ve şuan müşterek çocuğun hayatından ve yaşamından endişe ettiğini, Davalının annesi ile de irtibatının kesildiğini, tüm bu nedenlerle davalı ile bir araya gelmelerinin imkansız olduğunu, boşanmalarına karar verilmesini, müşterek çocuk ile davacı arasında kişisel ilişki tesis edilmesini, davacının kendisi lehine nafaka talep ettiğini, yine davacının kendisi lehine 300.000-TL maddi ve 300.000-TL manevi olmak üzere ayrı ayrı maddive manevi tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Dosyamız davalısı olan Suriye uyruklu Mahmud oğlu, Fatma'dan olma, 13/05/2000 Halep/SURİYE D.lu, MUSTAFA ŞAHRUR' un "Osman Gazi Mah. 53053. Sk. No:21/1 İç Kapı No:001 Onikişubat/Kahramanmaraş " adresinde ikamet etmesi nedeniyle duruşma gününü bildirir tensip zaptının davalıya posta kanalı ile tebliği istenilmiş olup tebliğ yapılamadığı, 07/10/2026 günü saat :10.55'de ön inceleme duruşması yapılacağından 6100 Sayılı HMK’nun 139/1. Maddesine göre; belirli gün ve saatte ön inceleme duruşması yapılacağından sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz davetiyenin tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka bir yerden getirtilecek belge olması halinde gereken açıklamayı yapmanız bu hususların verilen süre içinde yerine getirilememesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02480964