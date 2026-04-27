KAHRAMANMARAŞ 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. KAHRAMANMARAŞ 3. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/616 Esas

DAVALI : MEHMET DANYILDIZI Tavşan Tepe Mahallesi69006. Sokak Bereket Sitesi B Blok No:3 İç Kapı No:04 Onikişubat/ KAHRAMANMARAŞ

Davacı Tuğba AKGÜL tarafından aleyhinize açılan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davasının yapılan yargılamasında;

Ön inceleme tutanağın özeti; 6100 sayılı HMK gereğince dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğ edildiği, davalının cevap dilekçesi sunmadığı açılan davada yetki itirazının olmadığı, Mahkememizin görevli mahkeme olduğu dava şartlarının tam olduğu 6100 sayılı HMKgereğince toplanması gereken belgelerin toplandığı, taraflara davetiyelerin tebliğ edildiği anlaşılmakla 21.05.2026 günü saat 09:00'da tahkikatduruşması yapılmasına, tahkikat duruşma gününün tebliğine karar verilmiştir.

Dosyamız davalısı olanMehmet DANYILDIZI'nın yapılan tüm aramalara rağmen adresinin tespit edilemediğinden davalıya yukarıda özeti yazılı davetiye içeriği olan; "Davetiyede yazılı günde tahkikat duruşması yapılacağından belirtilen gün ve saatinde mahkememiz duruşma salonununda hazır bulunmanız, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği, ayrıca tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği hususu ihtar olunur" hususuna ilişkin davetiye içeriğinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup iş bu ilan özetinin gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 8. Gün yukarıda dava dilekçesi ve ekli ihtarlı-meşruhatlı davetiyenin davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

