KAHRAMANMARAŞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

KAHRAMANMARAŞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/600 Esas ve 2026/127 Kararısayılı ilamıyla; "1-Davanın REDDİNE" karar verilmiş,

Gerekçeli karara karşı olarak davacı Emir Varlık Yönetim AŞ. vekili Av. Mustafa Kürşat Gümüşkemer'in vermiş olduğu istinaf dilekçelerinde;

"Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesi 2022/600 esas 2026/127 karar sayılı kararının yapılacak istinaf incelemesi ile davacı müvekkil şirket lehine ortadan kaldırılmasını ve dava dilekçemiz doğrultusunda davamızın kabulüne karar verilmesini," talep etmiş,

Mahkememizin gerekçeli kararının ve istinaf başvuru dilekçesinin 111****446 TC Kimlik numaralı davalı Ali TETİK'e tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğine, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 30/06/2026

#ilangovtr Basın no ILN02515187