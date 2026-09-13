Olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kuzucak Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre 52 yaşındaki Gurbet Esenceli, temizlemek için yaklaşık 8 metre derinliğindeki su kuyusuna girdi.

Bir süre sonra kuyuda rahatsızlanan Esenceli, dışarıdaki arkadaşlarından kendisini çıkarmalarını istedi; ancak kısa süre sonra kuyunun içinde bayıldı.

KURTARMAK İÇİN ARKADAŞI DA KUYUYA İNDİ

Bunun üzerine Mehmet Tekin, Esenceli’yi kurtarmak amacıyla kuyuya indi. Ancak Tekin de kuyunun içine iner inmez bayıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde kuyuda metan gazı tespit edildi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri, özel maskeler kullanarak kuyuya girdi. Ekipler, Esenceli ve Tekin’i kuyudan çıkardı. Yapılan kontrolde iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Esenceli ve Tekin’in cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.