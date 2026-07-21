Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Saldırıda 1 öğretmen ile 9 öğrencinin yaşamını yitirmesi, 15 öğrencinin ise yaralanmasıyla ilgili hazırlanan iddianame Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

10 KEZ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

İddianamede, saldırıda kullanılan silahların sahibi olduğu belirtilen ve tutuklu bulunan baba Uğur Mersinli hakkında ağır suçlamalar yöneltildi. Mersinli'nin, "olası kastla öldürme" suçundan 10 kez müebbet hapisle, "olası kastla yaralama" suçundan ise 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Saldırganın tutuklu annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Saldırıda öğretmen Ayla Kara ile öğrenciler Adnan Göktürk Yeşil, Almina Ağaoğlu, Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Poyraz, Furkan Sancak Balal, Kerem Erdem Güngör, Yusuf Tarık Gül, Zeynep Kılıç ve Şuranur Sevgi Kazancı hayatını kaybetmişti.

Davanın ilerleyen günlerde görülmeye başlanması beklenirken, tutuklu sanıklar Uğur Mersinli ve Peyman Pınar Mersinli önümüzdeki duruşmalarda hakim karşısına çıkacak.