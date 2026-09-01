Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu saldırısı davası Cuma günü görülecek. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası Uğur Mersinli ile Peyman Pınar Mersinli hakkında hazırlanan iddianame hazırlandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamladı. İddianamede, saldırganın eylemi öncesi ailenin ihmal ve ihmallerine dikkat çekildi.

BABASINA 10 KEZ MÜEBBET İSTENİYOR

Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada Uğur Mersinli hakkında "Olası kastla öldürme" suçundan 10 kez müebbet, "Olası kastla yaralama" suçundan da 30 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcılık, polis başmüfettişi olan Uğur Mersinli'nin, çocuğunun psikolojik durumunu, kendisine zarar verme davranışlarını ve silahlara yönelik ilgisini bildiğini, ancak gerekli tedbirleri almadığını öne sürdü.

Babanın, saldırganı poligona götürerek silah kullanmasına izin verdiği, çok sayıda silahı evde kolay ulaşılabilir biçimde tuttuğu ve dijital faaliyetlerini yeterince denetlemediği ileri sürüldü. Mersinli’nin saldırı sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmaları öngörebilecek durumda olduğu savunuldu.

ANNESİNE 22,5 YILA KADAR HAPİS

Peyman Pınar Mersinli ise "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istiyor.

Savcılık, anne Peyman Pınar Mersinli’nin çocuğunun psikolojik sorunlarına ilişkin uyarılara rağmen gerekli sağlık başvurularını yaptırmadığını, tehlikeyi öngörmesine karşın gerekli dikkat ve özeni göstermediğini iddia etti.

Her iki şüpheli de ifadelerinde suçlamaları kabul etmemişti.

PLANLI EYLEM İZLERİ

İddianamede, saldırganın eylemi öncesi hazırlıklarına dair detaylı bulgulara yer verildi.

Saldırganın cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemelerde, okulun tükenmez kalemle çizilmiş krokileri bulunmuştu. Cep telefonunda farklı tarihlerde babasına ait silahlarla çekilmiş fotoğrafların yanı sıra saldırıdan iki gün önce babasıyla birlikte gittiği atış poligonuna ait görüntüler tespit edilmişti.

İddianamede, saldırganın bilgisayarında 11 Nisan 2026 tarihli, saldırının nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin ayrıntılı planlar içeren bir belge bulunduğu aktarıldı. Belgede, silahların ve şarjörlerin hazırlanması, okulun çıkışlarının kapatılması, tuvaletlerde silahlanılması ve sınıflara girilerek ateş edilmesine ilişkin ifadeler bulunduğu kaydedildi.

Türkiye'nin gündemine oturan saldırı Onikişubat ilçesinde yaşanmıştı. İsa Aras Mersinli, beş silah ve yedi şarjörle doldurduğu çantayla Ayser Çalık Ortaokulu'na girerek iki sınıfa ateş açmıştı. Saldırı sonucu 9 öğrenci ve bir öğretmen yaşamını yitirmişti.