Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi’nde bulunan Said Bey Sitesi’nin, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ilk depremde yıkılması sonucu 44 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması yapıldı.

Tutuklu müteahhit Hasan Çam ile bazı sanıkların ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, hayatını kaybedenlerin yakınları da hazır bulundu. Bazı sanıklar ise duruşmaya bulundukları şehirlerdeki adliyelerden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Son sözleri sorulan Hasan Çam, inşaat işinden anlamadığını, market işlettiğini ve binanın yapımı için yalnızca malzeme temin ederek ödeme yaptığını savundu. Suçsuz olduğunu öne süren Çam, beraatini istedi. Diğer bazı sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

5 SANIĞA 8 YIL CEZA

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında 8 sanığın “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca Hasan Çam’ın tutukluluk halinin devamını ve üç sanığın dosyasının ana davadan ayrılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hasan Çam’a aynı suçtan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verdi ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme; Halil Yıldız, Yavuz Kaygısız, Melike Yiğit, Halil İbrahim Us ve Murat Kaş’ı da aynı suçtan 8 yıl 10 ay 20’şer gün hapis cezasına çarptırdı. Bu beş sanık hakkında ayrıca iki yıl süreyle meslekten men kararı verildi.

KAMU GÖREVLİLERİNE HAPİS CEZASI

Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Özaydın ile müdür yardımcısı Serap Binici ise “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 5’er yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Mahkeme heyeti, ZBK Yapı Denetim Şirketi yetkilileri Sıla A., Zehra Betül K. ve statik proje ile uygulama denetçisi İsmail K.’nın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Said Bey Sitesi’nin yıkılmasına ilişkin davada verilen karar, 44 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından yürütülen yargı sürecinin önemli aşamalarından biri oldu.