Kahramanmaraş'ta dokuz öğrenci ve bir öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin ayrıntılar, TBMM Okullarda Şiddet Olaylarını Araştırma Komisyonu üyelerinin kente yaptığı ziyarette paylaşıldı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit tarafından valilikte verilen brifingin verileri Meclis tutanaklarına yansıdı. Kayıtlarda, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin okula beş silah ve sekiz şarjör ile geldiği bilgisi yer aldı.
HERŞEY 6 DAKİKADA OLDU
Vali Mükerrem Ünlüer'in paylaştığı MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarına dayanan tutanaklarda, saldırganın evinden çıkışından etkisiz hale getirilmesine kadar geçen süreç kronolojik olarak şu şekilde sıralandı:
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13.14: Fail evinden ayrıldı.
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13.22: Okul bahçesine giriş yaptı.
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13.23: Okul koridoruna girdi.
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13.24: Tuvalet önünde silahlarını hazırladı.
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13.29: Koridorda iki kız öğrenciyi görmesi üzerine ateş açarak saldırıya başladı.
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13.35: İlk emniyet ekibi okula ulaştı.
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13.37: Fail, öğretmenlerin ve polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Tutanaklarda, saldırganın eyleme başlamak için teneffüs zilini beklediği ancak tuvalete doğru gelen öğrencileri görmesi üzerine saldırıyı 1-1,5 dakika erken başlattığı ifade edildi. Başlangıcından itibaren toplam altı dakika süren saldırının bildirilmesi üzerine, telsiz anonsunun ardından 22 şubeden 128 ekip ve 502 emniyet personelinin olay yerine intikal ettiği kayıtlara geçti.