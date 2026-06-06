Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun delinmesi nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Olay, Karamanlı Mahallesi Bayazıtlı Bulvarı'nda meydana geldi. Atık su parseli çalışması yapan iş makinesi, kazı sırasında yer altından geçen doğal gaz hattına zarar verdi. Borunun delinmesiyle birlikte çevreye doğal gaz yayılmaya başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri ile doğal gaz dağıtım şirketi görevlileri sevk edildi. Olası bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, bulvar araç trafiğine kapatıldı.
Ekipler tarafından doğal gaz akışı kontrollü şekilde kesilerek hasar gören hatta müdahale edildi. Yapılan onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından doğal gaz akışı yeniden verildi.
Arızanın giderilmesiyle birlikte yol yeniden ulaşıma açılırken, bölgede sürdürülen altyapı çalışmalarına da kaldığı yerden devam edildi.