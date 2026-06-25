Olay, öğle saatlerinde Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan on iki katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle evde yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ ÖLDÜ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İçeride yapılan kontrollerde kırk beş yaşındaki Esra Saltalı, otuz iki yaşındaki Muhammed Saltalı ve yirmi altı yaşındaki Abdulgani Saltalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri morga kaldırılırken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.