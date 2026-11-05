Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın saat 09.17'de meydana gelen depreme ilişkin paylaştığı ilk bilgilere göre, depremin derinliği 8.39 kilometre olarak açıklandı.

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