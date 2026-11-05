Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın saat 09.17'de meydana gelen depreme ilişkin paylaştığı ilk bilgilere göre, depremin derinliği 8.39 kilometre olarak açıklandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın saat 09.17'de meydana gelen depreme ilişkin paylaştığı ilk bilgilere göre, depremin derinliği 8.39 kilometre olarak açıklandı.
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