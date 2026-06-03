Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13.12'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ilişkin paylaştığı ilk bilgilerde depremin derinliğinin 12.46 kilometre olduğunu açıkladı.
Ayrıntılar gelecek...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13.12'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ilişkin paylaştığı ilk bilgilerde depremin derinliğinin 12.46 kilometre olduğunu açıkladı.
Ayrıntılar gelecek...
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