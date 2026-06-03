Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13.12'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ilişkin paylaştığı ilk bilgilerde depremin derinliğinin 12.46 kilometre olduğunu açıkladı.

Ayrıntılar gelecek...

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