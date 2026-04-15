Olay, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Aysel Çalık Ortaokulu’nda meydana geldi. Dün Şanlıurfa’daki lise saldırısının ardından bu kez benzer bir olayın yaşandığı okulda silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, olay yerinde yaptığı açıklamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını belirtti.

ÖĞRENCİLER CAMDAN ATLADI

Saldırıya ilişkin ortaya çıkan görüntülerde peş peşe silah seslerinin duyulduğu, panik yaşayan bazı öğrencilerin camlardan atlayarak kaçmaya çalıştığı görüldü. Yaşanan panik anları çevrede büyük korku ve kargaşaya neden oldu.

Vali Mükerrem Ünlüer, hayatını kaybedenlerin 1’inin öğretmen, 4’ünün öğrenci olduğunu, yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğunu ve ameliyata alındığını açıkladı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin 8. sınıf öğrencisi olduğunu belirten Ünlüer, saldırganın olay sırasında kendisini vurarak hayatına son verdiğini ifade etti. Saldırganın babasının eski emniyet mensubu olduğunu ve silahları buradan temin etmiş olabileceğini değerlendirdiklerini aktaran Ünlüer, saldırganın okula 5 silah ve 7 şarjörle geldiğini, iki sınıfa girdiğini söyledi. Ayrıca sosyal medyada yer alan başka okullara yönelik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.