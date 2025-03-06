Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre Alameşe Mahallesi, Gökçeayrık mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine Orman İşletmesi Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında 4 hektarlık alan küle dönerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.