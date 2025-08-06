Kahramanmaraş’ın Dereli Mahallesi’nde günlerdir süren su kesintileri nedeniyle vatandaşlar, ellerinde bidonlarla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi önüne gelerek protesto gösterisi düzenledi. Kalabalık, su hizmetlerinden sorumlu Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Müdürlüğü’nü hedef alarak “KASKİ istifa” sloganları attı.

Susuzluk nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti dile getiren vatandaşlar, yetkililerin çözüm üretmemesine tepki gösterdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, su kesintilerinin uzun süredir devam ettiğini ve halkın artık isyan noktasına geldiğini söyledi.

Ateş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş’ta susuzluk öyle bir noktaya geldi ki vatandaş isyan etmeye başladı. Dereli Mahallesi’ndeki bir grup vatandaş susuzluk tepkisini KASKİ binasında dile getirdi. Kahramanmaraş, su kaynakları bakımından Türkiye’nin en zengin illerinden biri. Ancak yıllardır yeterli yatırım yapılmadığı ve mevcut kaynaklar verimli kullanılmadığı için halk bugün susuzluk yaşıyor. Şehirde 63 mahallede su kesintileri uygulanıyor, köylere tankerlerle su taşınıyor. Vatandaşlar bu duruma çok tepkili.”