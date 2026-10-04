Olay, akşam saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi’nde bulunan bir halı yıkamacıda meydana geldi. İddiaya göre Mevlüt Can K., Hasan Enes Ö. ve Mehmet Ali Y. iş yerinde birlikte alkol aldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tarafların birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdığı öne sürüldü.

2 ARKADAŞINI BIÇAKLAYIP KAÇTI

Kavga sırasında Mevlüt Can K.’nın Hasan Enes Ö. ile Mehmet Ali Y.’yi bıçakla yaraladığı, ardından olay yerinden kaçtığı belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Yaralılardan Mehmet Ali Y.’nin vücuduna aldığı 5 bıçak darbesi nedeniyle sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralı Hasan Enes Ö.’nün tedavisinin ise hastanede sürdüğü belirtildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Mevlüt Can K.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.