Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına müdahale çalışmaları sürerken, dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ferhuş Mahallesi’nde bulunan tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre makineden kaynaklandığı değerlendirilen yangına müdahale sırasında bir işçi ile bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Olay yerinde bekleyen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan iki kişi, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçi ile itfaiye erinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği fabrikada alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.